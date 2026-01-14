Nick und Perry
Folge 43: Nick in Not
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Ein verzogener Fratz sieht Nick im Park umherstreunen und entscheidet sich, ihn als sein neues Spielzeug mit nach Hause zu nehmen. Der Junge ist der blanke Horror für Nick, der Schwierigkeiten hat, nicht seine wahre Identität zu verraten. Wie auch immer, Perry und Lucy kommen, um ihn zu retten.
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0