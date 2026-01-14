Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nick und Perry

Saft aus der Zitrone

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 47vom 14.01.2026
Saft aus der Zitrone

Saft aus der ZitroneJetzt kostenlos streamen

Nick und Perry

Folge 47: Saft aus der Zitrone

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Nachdem Nick Lucy dabei beobachtet, wie sie Elektrizität aus einer Zitrone zieht, möchte eine Riesenzitrone züchten, um Energie für seinen Lampendiscoanzug zu gewinnen und damit Sophia zu beeindrucken. Perry hingegen möchte die Zitrone für seinen Transmitter nutzen. So beginnt die Rivalität zwischen den beiden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nick und Perry
Studio 100 International
Nick und Perry

Nick und Perry

Alle 1 Staffeln und Folgen