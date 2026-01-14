Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 49vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026

Mr. Smith plant ein Feuerwerk zu Ehren des 25-jährigen Bestehens seiner UFO-Organisation. Nick und Perry belauschen Mr. Smiths Gespräch und sind sich sicher, dass die Miniraketen eine neue Chance sind, eine Nachricht zum Heimatplaneten Dogma zu schicken. Ein explosives Ereignis jagt das andere.

Nick und Perry
Studio 100 International
