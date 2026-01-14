Nick und Perry
Folge 51: Nur keine Langeweile!
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Nachdem Nick und Perry eine Live-Überwachungssendung im Fernsehen gesehen haben, glauben sie, dass jeder heimlich gefilmt wird. Nun möchten sie das Leben um Frank und Lucy interessanter zu gestalten, damit wer auch immer heimlich zuschaut, sich nicht langweilt.
Nick und Perry
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0