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Niederösterreich heute-Sommergespräche

ORF2Staffel 1Folge 1vom 19.08.2026
Langfassung: "Niederösterreich heute"-Sommergespräch mit Indra Collini (NEOS)

Langfassung: "Niederösterreich heute"-Sommergespräch mit Indra Collini (NEOS)Jetzt kostenlos streamen

Niederösterreich heute-Sommergespräche

Folge 1: Langfassung: "Niederösterreich heute"-Sommergespräch mit Indra Collini (NEOS)

17 Min.Folge vom 19.08.2026

NEOS-Niederösterreich-Chefin Indra Collini betonte in den Sommergesprächen, dass ihre Partei jungen Menschen eine Perspektive bieten wolle. Die Regierungsbeteiligung sieht sie als Chance. Zudem verwies Collini darauf, dass einige Wahlversprechen bereits umgesetzt worden seien. Sendungshinweis: Niederösterreich heute, 19.08.2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Tirol

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