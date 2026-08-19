Staffel 1Folge 1vom 19.08.2026
Langfassung: "Niederösterreich heute"-Sommergespräch mit Indra Collini (NEOS)Jetzt kostenlos streamen
Niederösterreich heute-Sommergespräche
Folge 1: Langfassung: "Niederösterreich heute"-Sommergespräch mit Indra Collini (NEOS)
17 Min.Folge vom 19.08.2026
NEOS-Niederösterreich-Chefin Indra Collini betonte in den Sommergesprächen, dass ihre Partei jungen Menschen eine Perspektive bieten wolle. Die Regierungsbeteiligung sieht sie als Chance. Zudem verwies Collini darauf, dass einige Wahlversprechen bereits umgesetzt worden seien. Sendungshinweis: Niederösterreich heute, 19.08.2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Tirol
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