17 Min.Folge vom 15.10.2025
Krems erfolgreich im Kampf gegen Leerstand | Grünwidl als Schönborn-Nachfolger gehandelt | Sozialhilfe: Mikl-Leitner für Strafen bis 5.000 Euro | Vorzeigeprojekte für Barrierefreiheit und Inklusion ausgezeichnet | Meldungsübersicht | Auszeichnungen für sechs Wissenschafter | Die Geschichte der Marienkirche
