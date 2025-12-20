Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niederösterreich heute vom 20.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 973vom 20.12.2025
20 Min.Folge vom 20.12.2025

Schwerpunktkontrollen wegen Pyrotechnik | Schneelage in Skigebieten | Drei Autos und Rettungswagen kollidiert | Fall Scharinger: Anwalt vermutet Helfer | Gemeinsames Erinnern an Hochwasser | Vorschau Österreich-Bild: Tierschutz | La Vita: Aromatherapie in der Pflege | Licht ins Dunkel: Hilfe für 4-jährigen Clemens

