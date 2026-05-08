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Niederösterreich heute

Niederösterreich heute vom 08.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1111vom 08.05.2026
Niederösterreich heute vom 08.05.2026

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Folge 1111: Niederösterreich heute vom 08.05.2026

18 Min.Folge vom 08.05.2026

Trockenheit: Regen brachte nur vereinzelt Entspannung | Raiffeisen mit Kritik an Bankenabgabe | Jedes fünfte Lokal trotz Wirtshausprämie geschlossen | Meldungen | Veranstaltungstipps | Gartenzeit | Jazz Gitti wird 80

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