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Niederösterreich heute vom 20.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1123vom 20.05.2026
Niederösterreich heute vom 20.05.2026

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Folge 1123: Niederösterreich heute vom 20.05.2026

20 Min.Folge vom 20.05.2026

Betrieb der Ötscherlifte in Lackenhof geht weiter | Mehrwertsteuersenkung verunsichert Betriebe | NÖ will neue Märkte erschließen | Geburtenrate in Niederösterreich niedrig | Meldungen | Tag der Bienen: Heuer weniger Verluste | Journalismuspreise vergeben | Vom Kloster zum Stadtmuseum

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