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Niederösterreich heute vom 10.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1144vom 10.06.2026
Niederösterreich heute vom 10.06.2026

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Folge 1144: Niederösterreich heute vom 10.06.2026

18 Min.Folge vom 10.06.2026

Budget und Lohnnebenkosten | Spital Wr. Neustadt: Baubeginn 2027 geplant | Heftige Kritik an EU-Renaturierungsplänen | Rax-Seilbahn: Ein Touristenmagnet wird 100 | Meldungen | Staatsmeisterschaft im Nachwuchs-Kartfahren | Konzerte & Hochzeiten: Schloss Prugg öffnet | Großer Jubel bei der Radio-NÖ-Challenge

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