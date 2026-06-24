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Niederösterreich heute vom 24.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1158vom 24.06.2026
Niederösterreich heute vom 24.06.2026

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Folge 1158: Niederösterreich heute vom 24.06.2026

18 Min.Folge vom 24.06.2026

Signation | Hitzewarnung: Schulen verlegen Unterricht ins Freie | Trockenheit bedroht die Ernte | Kritik an Förderungen für Landesgesellschaften | "Space Factory" am Flughafen soll Weltraum-Start-ups helfen | Meldungen | Familie nennt Sohn nach Fußballer Romano Schmid | 100 Jahre Theater in Reichenau: Vom "bunten Abend" zur großen Bühne

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