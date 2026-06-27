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Niederösterreich heute vom 27.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1161vom 27.06.2026
Niederösterreich heute vom 27.06.2026

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Folge 1161: Niederösterreich heute vom 27.06.2026

14 Min.Folge vom 27.06.2026

Einsatzkräfte bereiten sich für mehr Notfälle vor | Waldbrand in Schrattenbruck forderte Einsatzkräfte | Großprojekt sichert Wasserversorgung für Stadt Wien | Buch gibt Einblicke ins Leben der Wetterexpertin Christa Kummer | Maulbeere: Robuste Pflanze mit vielen Möglichkeiten | 500 Kinder bei "Union Trendsportfestival" | Star-Magier sagen Fußball-Weltmeister voraus

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