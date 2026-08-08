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Niederösterreich heute
Folge 1203: Niederösterreich heute vom 08.08.2026
16 Min.Folge vom 08.08.2026
Themen | Landwirtschaftsminister stellt Bauern Hilfspaket in Aussicht | Frauen bekommen im Schnitt deutlich weniger Pension als Männer | Junge Niederösterreicher und Tschechen lernen zweisprachig im Waldviertel | Junger Rockfan erfüllt sich Gitarren-Traum | 100 Athleten bei WM im Militärischen Fünfkampf in Wr. Neustadt am Start | St. Pölten verliert gegen Young Violets 0:1 | Migrantenkinder schnuppern Zirkusluft mit Rote-Nasen-Clowns | Verabschiedung
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