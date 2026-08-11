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Niederösterreich heute vom 11.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1206vom 11.08.2026
Niederösterreich heute vom 11.08.2026

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Folge 1206: Niederösterreich heute vom 11.08.2026

18 Min.Folge vom 11.08.2026

Schweinebauer dürfte hunderte Tiere verhungern haben lassen | Landesveterinärdirektorin Christina Riedl kommentiert Tiertragödie im Bezirk Amstetten | Politik reagiert auf Mostviertler Schweinemast-Fall | Neuer Vorschlag im Gastpatienten-Streit | Stiftungsrat hat neues ORF-Direktorium bestellt | SKN-Frauen treffen in Champions-League-Qualifikation auf Juventus Turin | "Sommertour" zu Gast in Höflein

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