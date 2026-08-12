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Niederösterreich heute

Niederösterreich heute vom 12.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1207vom 12.08.2026
Niederösterreich heute vom 12.08.2026

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Folge 1207: Niederösterreich heute vom 12.08.2026

20 Min.Folge vom 12.08.2026

Tierquälerei im Mastbetrieb ungelöstes Rätsel | Lebenslange Haft nach Schüssen auf Polizisten | Schwarmspeicher-Projekt startet in Wolkersdorf | Marchfeldkanal: Die Lebensader für Landwirtschaft | Niedrigwasser: Schiffe stranden in Wien | "Goldgelbe Vergilbung" nun auch in NÖ | Meldungen | Sommertour in Mitterbach am Erlaufsee | Sonnenfinsternis 1999 und heute

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