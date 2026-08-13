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Niederösterreich heute

Niederösterreich heute vom 13.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1208vom 13.08.2026
Niederösterreich heute vom 13.08.2026

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Folge 1208: Niederösterreich heute vom 13.08.2026

21 Min.Folge vom 13.08.2026

Rebzikade sorgt für Weinbau-Krisenstimmung | S-Bahn-Ausfälle nach Praterstern-Kabelbrand | Meldungen | Hunderte Schaulustige bei Sternwarte Michelbach | "Hin- und Weg"-Festival begeistert Litschau | Wohin in Niederösterreich | ORF-"Sommertour" in Kautzen

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