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Niederösterreich heute vom 14.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1209vom 14.08.2026
Niederösterreich heute vom 14.08.2026

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Folge 1209: Niederösterreich heute vom 14.08.2026

21 Min.Folge vom 14.08.2026

Der Föhrenwald brennt wieder | Prankl zur aktuellen Lage in St. Egyden | Aktuelle Situation der Trinkwasserversorgung | Probleme mit Bibern entlang des Mühlbachs | Notfahrplan nach Kabelbrand am Praterstern in Wien | 20 Jahre Musikfestival im Schlosspark Grafenegg | Wohin in Niederösterreich | Mit der Sommertour im Pielachtal

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