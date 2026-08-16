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Niederösterreich heute vom 16.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1211vom 16.08.2026
Niederösterreich heute vom 16.08.2026

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Folge 1211: Niederösterreich heute vom 16.08.2026

15 Min.Folge vom 16.08.2026

Extreme Trockenheit gefährdet Regenwürmer | Weiter Kontrollen im Föhrenwald | Der Wald nach einem Brand | Cabrio kracht in Gastgarten eines Fast-Food-Lokals | Platz 10 bei EM-Marathon | Erfolge in der 2. Fußball-Liga | Besuch beim Bartweltmeister | Wallfahrt der Goldhauben | Musical-Hits in Baden

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