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Niederösterreich heute vom 17.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1212vom 17.08.2026
Niederösterreich heute vom 17.08.2026

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Folge 1212: Niederösterreich heute vom 17.08.2026

21 Min.Folge vom 17.08.2026

Umfrage: Abstand zwischen ÖVP und FPÖ schmilzt | Trockenste Jahr in der Messgeschichte | Dem Breitband-Ausbau fehlen die Millionen | Meldungen | Eishockey: Rossi und Biber begeistern Kids in St. Pölten | ORF-Sommertour in Hollenstein an der Ybbs

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