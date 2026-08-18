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Niederösterreich heute
Folge 1213: Niederösterreich heute vom 18.08.2026
17 Min.Folge vom 18.08.2026
Signation | Woher kommen die Munitionsreste im Föhrenwald? | Undichte Stellen in Wasserleitungen | Bilanz nach Regenfällen | Meldungen | Sommertour in Retzbach | Verabschiedung
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