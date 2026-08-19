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Niederösterreich heute vom 19.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1214vom 19.08.2026
Niederösterreich heute vom 19.08.2026

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Folge 1214: Niederösterreich heute vom 19.08.2026

20 Min.Folge vom 19.08.2026

Rastplatz-Diebesbande schuldig gesprochen | Mann verletzte sich selbst und raste durch Fußgängerzone | Collini fordert Brauchwasserkonzept | Weichenstellung bei Raiffeisen | Festivalbesucher schlagen ihre Zelte auf | Sommertour in Hochwolkersdorf

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