Niederösterreich heute vom 07.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 990vom 07.01.2026
19 Min.Folge vom 07.01.2026

Kältewarnung für weite Teile Österreichs | Zwei Vermisste nach Suchaktionen lebend gefunden | Höchstgericht weist Beschwerde zur S8 ab | Feuerwehr warnt vor Kohlenmonoxid-Gefahr | Briefwahl für Gemeinderat St. Pölten möglich | Meldungen | Schimmelspürhunde finden verborgene Schäden | Kulturerbe: Christa Hauer | WM-Pokal macht in Österreich Station

