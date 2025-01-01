Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 1: Jung und ausgenutzt
23 Min.Ab 12
Seit drei Tagen fehlt jede Spur von der 16-jährigen Isabel - ihre besorgte Mutter sucht Hilfe bei den Kommissaren Niedrig und Kuhnt. Der Verdacht fällt auf Isabels schrägen Onkel Thomas, mit ihm zusammen wurde das Mädchen zuletzt gesehen. Doch durch die Ermittlungen geraten noch weitere Personen ins Fadenkreuz der Kommissare: Welche Rolle spielt Bauunternehmer Jörg Binder? Und was hat sein Geschäftspartner Fritz Hersch mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1