Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Kollektive Rache

SAT.1Staffel 1Folge 17
Folge 17: Kollektive Rache

23 Min.Ab 12

Misshandelt und erwürgt wird Viola in einem Waldstück aufgefunden - erste Hinweise führen zu ihrem Mann Paul. Doch als auch er einen Tag später tot aufgefunden wird, scheinen die Kommissare in einer Sackgasse. Ein Abgleich von Pauls DNA-Ergebnissen ergibt, dass er in einem Vergewaltigungsfall gesucht wurde ...

