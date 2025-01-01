Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 1Folge 24
22 Min.Ab 12

Die junge Silke Spengler wurde in ihrem Kiosk niedergestochen. Erster Verdacht: Raubmord! Doch als die Kommissare im näheren Umfeld ermitteln, erfahren sie, welch schmutzige Spiele wirklich hinter der feigen Attacke stecken ...

