Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 27: Tapetenwechsel
22 Min.Ab 12
Wohnungsbrand in einem Miethaus: Sebastian Kehlhoff kann nur noch tot geborgen werden. Alles sieht nach einem Unfall aus, doch eine halbnackte Zeugin lässt die Kommissare zweifeln. Ist sie die erste heiße Spur bei einem mörderischen Intrigenspiel?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
