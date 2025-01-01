Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 29: Mietwucher
23 Min.Ab 12
Die 28-jährige Sarah stürzt von ihrem Balkon in den Tod und hinterlässt den siebenjährigen Florian. Selbstmord oder geplanter Mord? Schnell werden die Ermittler fündig und decken ein Netz von Gewalt, Intrigen und Terror auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1