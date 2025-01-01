Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der letzte Kunde

SAT.1Staffel 1Folge 35
Folge 35: Der letzte Kunde

23 Min.Ab 12

Mord in einem Hotel: Die Besitzerin wird erschlagen in ihrem Büro aufgefunden. Der Verdacht fällt auf einen Zuhälter, der nicht nur im Rotlichtmilieu, sondern auch der Polizei bestens bekannt ist. Die Kommissare ermitteln und stoßen schon bald auf die nackte Wahrheit.

SAT.1
