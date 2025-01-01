Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Wiedergeburt

SAT.1Staffel 1Folge 39
Die Wiedergeburt

Die WiedergeburtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 39: Die Wiedergeburt

23 Min.Ab 12

Spurlos verschwunden - seit zehn Tagen gibt's kein Lebenszeichen der 17-jährigen Alexa. Die Kommissare hoffen auf einen dummen Mädchenstreich. Doch dann machen sie eine grausame Entdeckung ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen