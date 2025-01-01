Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 52: Der Hacker
23 Min.Ab 12
Spurlos verschwunden: Vom todkranken 17-jährigen Malte fehlt jedes Lebenszeichen - er braucht dringendst seine Medikamente. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1