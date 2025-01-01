Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tod eines Groupies

SAT.1Staffel 1Folge 6
Tod eines Groupies

Tod eines GroupiesJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 6: Tod eines Groupies

21 Min.Ab 12

Die 17-jährige Fiona wird erschlagen an einem Feldweg aufgefunden. Am Abend zuvor war sie mit ihrer Freundin Natalie bei einem Hip Hop-Konzert und verschwand von dort mit dem Leadsänger Dustin. Hat der exzentrische Musiker irgendetwas mit dem Tod des Mädchens zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen