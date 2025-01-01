Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 62: Blutige Hufe
23 Min.Ab 12
Tot getrampelt von einem wilden Zuchtbullen - der Bauer Gerd Bruns stirbt auf einem Besamungsbock. Ist er das Opfer eines Familienstreits oder spielten bizarre Sexpraktiken eine Rolle?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1