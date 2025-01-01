Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 63: Blinde Liebe
23 Min.Ab 12
Kidnapping im Kindergarten - die fünfjährige Anja ist spurlos verschwunden. Ihre Mutter ist verzweifelt, als sich der Entführer mit einem grausamen Erpresservideo meldet. Die Kommissare wissen: Jede Minute zählt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
