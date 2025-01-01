Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 1Folge 7
Abseitsfalle

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

22 Min.Ab 12

Der junge afrikanische Fußballprofi Chuppo stirbt an einer Überdosis Aufputschmittel. Schnell ist den Kommissaren klar, dass Chuppo regelmäßig dopte. Doch wer steckt hinter dem Tod des Nachwuchstalents - sein zwielichtiger Manager Piet Hensler oder der ehrgeizige Vereinspräsident Karl Scholz?

SAT.1
