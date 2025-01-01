Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 85: Route 66
23 Min.Ab 12
Der Anführer einer Rockergang entkommt nur knapp dem Tod, als ein Unbekannter ein Drahtseil über die Fahrbahn spannt und Detlef Schulz fast enthauptet. Die Kommissare ermitteln und geraten zwischen die Fronten eines knallharten Bandenkrieges.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1