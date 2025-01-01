Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 86: Fatale Liebe
23 Min.Ab 12
Blutbad auf dem Schulhof - das 16-jährige Heimkind Tanja Rombach wird in der großen Pause angeschossen. Die Kommissare ermitteln in ihrem Umfeld - eine Welt voller Rivalität, Eifersucht und Hass.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
