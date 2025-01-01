Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 89: Tödlicher Unterricht
23 Min.Ab 12
Tot und verhöhnt - Angebunden an ein Handballtor und mit heruntergelassener Hose wird der Lehrer Marten Kremer in der Sporthalle seiner Schule gefunden. Grausamer Schülerstreich oder perfide Rache? Wer steckt hinter der barbarischen Tat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1