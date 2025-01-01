Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 104: Döner XXL
22 Min.Ab 12
Tatort Dönerbude: Andy Kants Elterninitiative protestiert gegen einen Dönerladen, der mit XXL-Portionen Kinder zu Stammkunden macht. Kurz darauf wird Kant ermordet aufgefunden. Steckt Kebabwirt Serdan Önder hinter der Tat oder ist Kants Mörder ganz woanders zu suchen?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1