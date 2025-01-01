Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 108: Wie bei Hempels unterm Sofa
22 Min.Ab 12
Chaos, Krach und Kindereien: Nachdem ein Spanner Vanessa Maas bei ihrem Entspannungsbad beobachtet, steht sie unter Spannung und liegt schließlich im Koma. Denn einer der Hempels hat den Fön in das Badewasser geworfen ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1