Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 111: Schuldgefühle
22 Min.Ab 12
Ein einfacher Verkehrsunfall entpuppt sich als Mordanschlag, der den alkoholkranken Heiko Rieger das Leben kostet. Während die Kommissare versuchen, den Fall aufzuklären, will der Täter mit aller Macht von sich ablenken ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1