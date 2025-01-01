Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 116: Ein Platz an der Sonne
22 Min.Ab 12
Die Sonnenbankfachangestellte Olga Petrowski wird erschlagen aufgefunden. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Conny und Bernie ermitteln in Petrowskis Umfeld, und mit jedem Verhör scheint sich der Kreis der Verdächtigen zu vergrößern ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1