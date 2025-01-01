Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Nestbeschmutzer

SAT.1Staffel 10Folge 122
Nestbeschmutzer

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 122: Nestbeschmutzer

22 Min.Ab 12

Von der Adoptivtochter zur Ehefrau: Kurz nach der Hochzeit mit seiner Adoptivtochter Kim wird Ulrich Reinert erstochen in der Wohnung seiner Ex-Frau aufgefunden. Die Ermittler sind sich sicher, den richtigen Täter im Visier zu haben. Dann stellt sich heraus, dass das Opfer nicht nur einen Menschen enttäuscht hat. Die Spurensuche beginnt ...

