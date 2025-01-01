Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 123: Kriegsdienst
23 Min.Ab 12
Beim Bund missbraucht: Die junge Soldatin Michaela Rückert wird während eines Manövers vergewaltigt. Wenig später wird Jan Fisker, ein Soldat aus ihrer Einheit, gezielt erschossen. Handelt es sich um einen Zufall oder einen Racheakt? Die Kommissare bemühen sich um die Aufklärung des Falls ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1