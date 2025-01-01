Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 126: Bed and Breakfast
22 Min.Ab 12
Die vom Leben gebeutelte Laura Möller muss immer wieder erfahren, wie hart und unfair das Leben sein kann. Als dann auch noch ihr Chef ermordet wird, weiß sie nicht, wie es weitergehen soll. Sie war von dem Job abhängig - und von ihm ebenfalls. Und das nutzte ihr Chef schamlos aus.
