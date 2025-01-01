Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Letzte Runde

SAT.1Staffel 10Folge 140
Letzte Runde

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 140: Letzte Runde

22 Min.Ab 12

Hanno Walder steht mit gepackten Koffern vor der Wohnung seiner Freundin und fällt keine 24 Stunden später über die Brüstung des Balkons. Er ist sofort tot. Handelt es sich um einen Unfall oder einen geplanten Mord?

