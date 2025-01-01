Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wenn die Arbeit zum Albtraum wird

SAT.1Staffel 10Folge 148
Folge 148: Wenn die Arbeit zum Albtraum wird

22 Min.Ab 12

Familienvater Georg Roche wird von einem Unbekannten geschubst und von einem Auto überfahren. Acht Stunden liegt er schwerverletzt am Straßenrand, bevor er gefunden wird. Doch als er im Krankenhaus erwacht, scheint er sich plötzlich an nichts mehr zu erinnern.

