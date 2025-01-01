Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 153: Durch dick und dünn
22 Min.Ab 12
30 Kilo Übergewicht machen der 17-jährigen Finja Berger das Leben zur Hölle. Nach einem gescheiterten Vorstellungsgespräch bei Nancy Schmidt droht die Realschülerin vor ihrer Familie schließlich, sich das Leben zu nehmen. Am nächsten Tag liegt Nancy tot in ihrem Kosmetiksalon.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1