Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 154: Aus dem Weg geräumt
22 Min.Ab 12
Der Feind im eigenen Haus: Linda Jürgens betrügt ihren Mann Marco mit ihrem Schwiegervater. Am nächsten Morgen ist Marco tot. Zunächst deutet alles auf einem Selbstmord hin, aber dann haben die Kommissare plötzlich Zweifel an der Aussage von Ehefrau Linda ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1