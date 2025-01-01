Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aus dem Weg geräumt

SAT.1Staffel 10Folge 154
Folge 154: Aus dem Weg geräumt

22 Min.Ab 12

Der Feind im eigenen Haus: Linda Jürgens betrügt ihren Mann Marco mit ihrem Schwiegervater. Am nächsten Morgen ist Marco tot. Zunächst deutet alles auf einem Selbstmord hin, aber dann haben die Kommissare plötzlich Zweifel an der Aussage von Ehefrau Linda ...

