Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 160: Nicht ohne meine Schwester
22 Min.Ab 12
Die 45-jährige Renate wird in ihrer Wohnung zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt. Schnell stellt sich heraus, dass die geschiedene Mutter ihre kleine Tochter Lili langsam mit Medikamenten vergiftete. Wollte eines der Familienmitglieder das Leben der Achtjährigen retten?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1