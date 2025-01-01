Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 10Folge 161
22 Min.Ab 12

Mathias Lotz verlässt Frau und Kind, um mit der viel jüngeren Nadja zusammen zu sein. Als Mathias erschlagen auf dem Parkplatz des Beachvolleyballplatzes gefunden wird, gehen die Kommissare davon aus, dass dem Sonnyboy sein Spiel mit den Frauen zum Verhängnis geworden ist.

SAT.1
